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Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Федерация
Сегодня, 10:11
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Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству подготовить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов по итогам встречи главы государства с руководителями думских фракций вчера, 6 октября.

"Президент очень конкретно отреагировал на мой вопрос по обязательной индексации работающим пенсионерам пенсий. Он сказал, что дано уже поручение правительству подготовить предложения, потому что, действительно, мы в июле внесли поправку в Конституцию, где говорится об обязательной индексации пенсий для пенсионеров не реже одного раза в год", - сказал Сергей Миронов. Глава "Справедливой России" отметил, что в тексте поправки не говорится, "о каких пенсионерах идет речь: работающих или не работающих, как разделяет наше министерство финансов".

Он напомнил, что пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются с 2016 года. Всего в стране насчитывается около 10 млн работающих пенсионеров.
 

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пенсионеры
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