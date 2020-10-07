Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

"Президент очень конкретно отреагировал на мой вопрос по обязательной индексации работающим пенсионерам пенсий. Он сказал, что дано уже поручение правительству подготовить предложения, потому что, действительно, мы в июле внесли поправку в Конституцию, где говорится об обязательной индексации пенсий для пенсионеров не реже одного раза в год", - сказал Сергей Миронов. Глава "Справедливой России" отметил, что в тексте поправки не говорится, "о каких пенсионерах идет речь: работающих или не работающих, как разделяет наше министерство финансов".

Он напомнил, что пенсии работающим пенсионерам в России не индексируются с 2016 года. Всего в стране насчитывается около 10 млн работающих пенсионеров.