Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.05.2022

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Россия не будет заниматься только импортозамещением, по всем ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны, сделано все необходимое.

Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на первом на Евразийском экономическом форуме. Глава государства отметил, что уход из России ряда зарубежных компаний только к лучшему.

«Да, конечно, не всё удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но всё невозможно сделать: жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но ничего здесь страшного нет. По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», - заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что импортозамещение – не панацея от всех бед». РФ намерена развиваться, а импортозамещением заниматься там, где это необходимо. Россия совершенно точно от этого станет только сильнее, особенно в области высоких технологий, уверен глава государства.

Владимир Путин также привел в пример действовавшие в отношении Советского Союза кокомовские списки (КОКОМ - Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация). Он напомнил и о работе России в рамках «Большой восьмерки», заметив, что ограничения для нее все равно сохранялись – «по самым чувствительным направлениям все равно все было закрыто».

«По сути ведь кардинально ничего не изменилось, - подчеркнул Владимир Путин. - Вот эти вопросы, связанные с крупноблочными сборками и так далее, - сколько сил требовалось для того, чтобы увеличить объем локализации внутри страны, в реальных секторах экономики, промышленности. И то мы по ключевым вопросам во многом так и не договорились.

Глава государства добавил, что, что по сути импортозамещение было необходимым для страны, чтобы «создавать не просто сборочные цеха, а инженерные центры, научные центры». «Это неизбежно для любой страны, которая хочет повысить свой экономический, финансовый, а в конечном итоге и политический суверенитет. Это неизбежно., - подчеркнул глава государства. - Мы занимались этим не потому, что конъюнктура как-то сложилась на сегодняшний день, которая требует от нас этого, а просто жизнь сама: жизнь нас к этому побуждала, и мы действовали активно».

Путин также заверил, что в дальнейшем Россия будет активно сотрудничать с партнерами в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, а также с регионами Азии, Латинской Америки, Африки.

«Но я вас уверяю, да вы и сами это видите, многие наши компании из той же Европы, наши партнёры из Европы – да, многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу? Мы займём их ниши: наш бизнес, наше производство – оно подросло уже, и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнёрами почву. Ничего не изменится», - заявил президент РФ.

Владимир Путин
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В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом

25.05.2022 12:17

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

25.05.2022 12:00

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы

25.05.2022 11:58

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»

25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

25.05.2022 11:25

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло

25.05.2022 11:24

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу

25.05.2022 11:21

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%

25.05.2022 11:09

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня

25.05.2022 11:07

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки

25.05.2022 11:05

Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»

25.05.2022 10:29

В Миассе сотрудник ГИБДД вылетел на встречку и врезался в «Форд», оба водителя погибли

25.05.2022 10:14

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

25.05.2022 10:01

В России намерены отказаться от Болонской системы образования

25.05.2022 10:00

В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон

24.05.2022 22:03

В Челябинской области ФСБ пресекла серьезное коррупционное преступление

24.05.2022 21:37

Суд принял решение об аресте Байдавлета Тайбергенова

24.05.2022 20:07

В среду в Челябинской области тепло, дожди, грозы

24.05.2022 18:07

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая

24.05.2022 17:50

Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко

24.05.2022 17:40

В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ

24.05.2022 17:34

Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»

24.05.2022 17:33

Виктор Олерский: «ВодоходЪ» ждет хороший сезон!

24.05.2022 17:27

Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке

24.05.2022 17:24

Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети

24.05.2022 17:15

Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии

24.05.2022 16:48

«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»

24.05.2022 16:39

Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима

24.05.2022 16:28

Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом