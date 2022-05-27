Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

Россия не будет заниматься только импортозамещением, по всем ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны, сделано все необходимое.

Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг по видеосвязи на первом на Евразийском экономическом форуме. Глава государства отметил, что уход из России ряда зарубежных компаний только к лучшему.

«Да, конечно, не всё удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но всё невозможно сделать: жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но ничего здесь страшного нет. По ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», - заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что импортозамещение – не панацея от всех бед». РФ намерена развиваться, а импортозамещением заниматься там, где это необходимо. Россия совершенно точно от этого станет только сильнее, особенно в области высоких технологий, уверен глава государства.

Владимир Путин также привел в пример действовавшие в отношении Советского Союза кокомовские списки (КОКОМ - Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация). Он напомнил и о работе России в рамках «Большой восьмерки», заметив, что ограничения для нее все равно сохранялись – «по самым чувствительным направлениям все равно все было закрыто».

«По сути ведь кардинально ничего не изменилось, - подчеркнул Владимир Путин. - Вот эти вопросы, связанные с крупноблочными сборками и так далее, - сколько сил требовалось для того, чтобы увеличить объем локализации внутри страны, в реальных секторах экономики, промышленности. И то мы по ключевым вопросам во многом так и не договорились.

Глава государства добавил, что, что по сути импортозамещение было необходимым для страны, чтобы «создавать не просто сборочные цеха, а инженерные центры, научные центры». «Это неизбежно для любой страны, которая хочет повысить свой экономический, финансовый, а в конечном итоге и политический суверенитет. Это неизбежно., - подчеркнул глава государства. - Мы занимались этим не потому, что конъюнктура как-то сложилась на сегодняшний день, которая требует от нас этого, а просто жизнь сама: жизнь нас к этому побуждала, и мы действовали активно».

Путин также заверил, что в дальнейшем Россия будет активно сотрудничать с партнерами в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, а также с регионами Азии, Латинской Америки, Африки.

«Но я вас уверяю, да вы и сами это видите, многие наши компании из той же Европы, наши партнёры из Европы – да, многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу? Мы займём их ниши: наш бизнес, наше производство – оно подросло уже, и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнёрами почву. Ничего не изменится», - заявил президент РФ.