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Алексей Текслер
Денис Мантуров
Федерация
05.04.2023 11:00
Фото: пресс-службы Кремля и губернатора Челябинской области

Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов

Президент России Владимир Путин поручил оперативно сформировать пакет мер для обеспечения опережающего развития обрабатывающей промышленности.

Развитие индустриального потенциала страны в условиях санкционного давления обсудили на заседании президиума Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу. В заседании принял участие руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Президент отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Но, по его словам, России удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, сконцентрировав ресурсы и усилия.

«Мы смогли выйти на новый цикл роста экономики, - подчеркнул Владимир Путин. - Сегодня с учётом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности. Хочу здесь отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.

Президент подчеркнул, что сегодня в промышленности есть все условия для активного развития. «Хотя, конечно, это сложная задача, непростая, но мы, безусловно, её решим, - уверен Владимир Путин. - Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии.

Президент подчеркнул, что самую активную позицию в продвижении крупных проектов и в поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в сфере промышленности, должны занимать субъекты Федерации. «Прошу руководителей регионов настраивать свои команды на активную деятельность, включённость в эту работу», - поручил глава государства.

Правительству поручено обеспечить эффективные инструменты поддержки промышленных проектов соответствующим финансированием. «…обязательно нужно поддержать производство приоритетной промышленной продукции. Это важнейшая часть нашего технологического суверенитета», - распорядился глава государства.

Кроме того, по словам Путина, нужно повысить эффективность и долю участия в поддержке проектов со стороны региональных фондов развития промышленности. Президент поручил правительству поработать и подумать над возможностью докапитализации региональных фондов, в том числе с использованием средств ФНБ, определить конкретные суммы и этапы докапитализации.

«Докапитализация фондов развития промышленности, в первую очередь, региональных, в том числе с использованием средств ФНБ позволит нам более активно реализовывать различные промышленные инвестиционные проекты в регионе», - отметил Алексей Текслер по окончании заседания.

Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, на днях было принято важное решение: увеличить для всех субъектов долю федерального фонда по программам совместного финансирования до 90 процентов и поднять максимально планку займа до 200 миллионов рублей. «Тем самым мы сразу в 2,5 раза нарастили федеральное плечо поддержки, и надо этим активно пользоваться, прежде всего небольшим индустриальным компаниям», - подчеркнул вице-премьер.

По словам Алексея Текслера, на заседании также обсудили увеличение единой региональной субсидии, которую выдает минпром для развития проектов, связанных с импортозамещением.

Глава государства также поручил разработать комплексную систему поддержки перспективных НИОКРов и разработок, особенно критически важной продукции и технологий.

«Еще одна мера поддержки - офсетные контракты, которые позволят обеспечивать долгосрочные заказы. Сейчас в регионе мы рассматриваем возможность реализации таких проектов», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что отдельное направление, которому уделили в рамках Госсовета большое внимание - подготовка кадров.

«Сейчас в регионе мы активно решаем задачу дефицита кадров для промышленности. У нас практически нет безработицы, участвуем в программе «Професионалитет». Тем не менее, есть необходимость обновления материально-технической базы ПТУ и колледжей, - уточнил Текслер. - Президент поддержал инициативу по капитальному ремонту общежитий и техникумов. Это решение позволит нам привлекать больше молодых ребят на обучение современным высокооплачиваемым рабочим специальностям».

Денис Мантуров предложил вовлечь в контур «Профессионалитета» как можно больше организаций ОПК. Но, по его словам, нужно смягчить требование по гостайне при прохождении производственной практики, а по дефицитным профессиям разрешить оборонным предприятиям участвовать в программе без софинансирования.

«В целом решения, которые приняты сегодня Президентом на заседании Президиума Госсовета востребованы и необходимы», подытожил Алексей Текслер.

Алексей Текслер также принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Госсовета и выступил с рядом предложений на круглом столе, посвященном мерам финансовой поддержки отечественных производителей, прошедшем в преддверии заседания.

Автор: Любовь Юрина
Владимир Путин
Меры поддержки промышленности
Фонд Развития промышленности Челябинской области
Алексей Текслер
Денис Мантуров
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Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса

03.04.2023 15:43

В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи

03.04.2023 15:14

НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами

03.04.2023 14:50

«Удивительные люди»: фонд «АиФ. Доброе сердце» запускает образовательный проект о лидерах НКО

03.04.2023 14:36

«Любимый герой» - конкурс детского рисунка Озёрского «Золотого петушка»

03.04.2023 14:15

Жительница Магнитогорска получила химический ожог ягодиц после поездки в трамвае

03.04.2023 14:02

Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса

03.04.2023 13:55

Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»

03.04.2023 13:32

Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься

03.04.2023 13:20

Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам

03.04.2023 13:07

Текслер осмотрел дороги в Челябинске, на которые поступило больше жалоб, и обозначил сроки

03.04.2023 13:06

Джанлука Прокаччини: «Военный конфликт на Украине не соответствует итальянским интересам»

03.04.2023 13:02

Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе

03.04.2023 11:57

Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО

03.04.2023 11:52

В Челябинске составляют дефектные ведомости дорог

03.04.2023 11:47

К Родительскому дню в Челябинске все кладбища обработают от клещей

03.04.2023 11:07

Турецкий завод ММК запустил работу горячего комплекса

03.04.2023 10:49

Игорь Шестаков: «Сегодня храмовое строительство является стратегически важным делом»

03.04.2023 10:39

Более сорока тысяч юных челябинцев этим летом оздоровятся в городских и загородных лагерях

03.04.2023 09:56

КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом

03.04.2023 09:34

На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда

03.04.2023 09:20

В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин

03.04.2023 00:14

Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»

02.04.2023 23:34

В кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв: один человек погиб, 25 пострадали

02.04.2023 22:57

В трех городах Челябинской области установились НМУ

02.04.2023 22:51

В понедельник в Челябинской области – тепло, без осадков

02.04.2023 22:44

В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя

02.04.2023 22:19

Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)

02.04.2023 15:51

На станции Муслюмово при пожаре в частном доме погибли два человека

02.04.2023 15:35

В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице

02.04.2023 12:37

Челябинск моют шампунем

02.04.2023 11:55

Житель Еткульского района трагически погиб в поле

02.04.2023 11:27

В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев