Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов

Президент России Владимир Путин поручил оперативно сформировать пакет мер для обеспечения опережающего развития обрабатывающей промышленности.

Развитие индустриального потенциала страны в условиях санкционного давления обсудили на заседании президиума Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу. В заседании принял участие руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Президент отметил, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Но, по его словам, России удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, сконцентрировав ресурсы и усилия.

«Мы смогли выйти на новый цикл роста экономики, - подчеркнул Владимир Путин. - Сегодня с учётом динамики ситуации определим дальнейшие шаги в развитии промышленности. Хочу здесь отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.

Президент подчеркнул, что сегодня в промышленности есть все условия для активного развития. «Хотя, конечно, это сложная задача, непростая, но мы, безусловно, её решим, - уверен Владимир Путин. - Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии.

Президент подчеркнул, что самую активную позицию в продвижении крупных проектов и в поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в сфере промышленности, должны занимать субъекты Федерации. «Прошу руководителей регионов настраивать свои команды на активную деятельность, включённость в эту работу», - поручил глава государства.

Правительству поручено обеспечить эффективные инструменты поддержки промышленных проектов соответствующим финансированием. «…обязательно нужно поддержать производство приоритетной промышленной продукции. Это важнейшая часть нашего технологического суверенитета», - распорядился глава государства.

Кроме того, по словам Путина, нужно повысить эффективность и долю участия в поддержке проектов со стороны региональных фондов развития промышленности. Президент поручил правительству поработать и подумать над возможностью докапитализации региональных фондов, в том числе с использованием средств ФНБ, определить конкретные суммы и этапы докапитализации.

«Докапитализация фондов развития промышленности, в первую очередь, региональных, в том числе с использованием средств ФНБ позволит нам более активно реализовывать различные промышленные инвестиционные проекты в регионе», - отметил Алексей Текслер по окончании заседания.

Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, на днях было принято важное решение: увеличить для всех субъектов долю федерального фонда по программам совместного финансирования до 90 процентов и поднять максимально планку займа до 200 миллионов рублей. «Тем самым мы сразу в 2,5 раза нарастили федеральное плечо поддержки, и надо этим активно пользоваться, прежде всего небольшим индустриальным компаниям», - подчеркнул вице-премьер.

По словам Алексея Текслера, на заседании также обсудили увеличение единой региональной субсидии, которую выдает минпром для развития проектов, связанных с импортозамещением.

Глава государства также поручил разработать комплексную систему поддержки перспективных НИОКРов и разработок, особенно критически важной продукции и технологий.

«Еще одна мера поддержки - офсетные контракты, которые позволят обеспечивать долгосрочные заказы. Сейчас в регионе мы рассматриваем возможность реализации таких проектов», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что отдельное направление, которому уделили в рамках Госсовета большое внимание - подготовка кадров.

«Сейчас в регионе мы активно решаем задачу дефицита кадров для промышленности. У нас практически нет безработицы, участвуем в программе «Професионалитет». Тем не менее, есть необходимость обновления материально-технической базы ПТУ и колледжей, - уточнил Текслер. - Президент поддержал инициативу по капитальному ремонту общежитий и техникумов. Это решение позволит нам привлекать больше молодых ребят на обучение современным высокооплачиваемым рабочим специальностям».

Денис Мантуров предложил вовлечь в контур «Профессионалитета» как можно больше организаций ОПК. Но, по его словам, нужно смягчить требование по гостайне при прохождении производственной практики, а по дефицитным профессиям разрешить оборонным предприятиям участвовать в программе без софинансирования.

«В целом решения, которые приняты сегодня Президентом на заседании Президиума Госсовета востребованы и необходимы», подытожил Алексей Текслер.

Алексей Текслер также принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Госсовета и выступил с рядом предложений на круглом столе, посвященном мерам финансовой поддержки отечественных производителей, прошедшем в преддверии заседания.