ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Путин проведет переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве

Федерация
Сегодня, 14:57
Размер текста

Президент России Владимир Путин призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и пригласил глав МИД Армении и Азербайджана для переговоров в Москву.

Консультация будет проходить по вопросам обмена пленными и телами погибших в результате боев в Нагорном Карабахе.

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», – говорится на официальном сайте Кремля.

Встреча состоится сегодня, 9 октября, и будет проходить при посредничестве МИД РФ в лице  Сергея Лаврова.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, на спорной территории ведутся активные бои. Страны объявили военное положение, ведется мобилизация. В странах есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения.

Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР в феврале 1988 года. С тех пор Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность территории. В ходе вооруженного конфликта в 1992 – 1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Федерация
07.10.20 14:02
Песков раскрыл планы Путина на День рождения
Федерация
07.10.20 10:11
Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Политика
29.09.20 12:51
Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»
Политика
29.09.20 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
07.10.20 14:04
Претендентов в чиновники будут тестировать на дистанте
07.10.20 14:02
Песков раскрыл планы Путина на День рождения
07.10.20 10:11
Путин готов рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
07.10.20 10:08
Ученые заявили о гибели 95% обитателей дна Авачинского залива
06.10.20 12:30
Течение на Камчатке уносит загрязнение в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО
05.10.20 16:29
На Камчатке ищут причины экологической катастрофы
05.10.20 14:33
В России предложили ввести обязательные курсы кинологов для хозяев овчарок
05.10.20 13:37
Южноуральский бизнес указал Мишустину и Набиуллиной на проблемы с получением льготных кредитов
02.10.20 13:38
В очередь: в России возобновили прием заявлений на детские выплаты
01.10.20 12:35
Хозяев питомцев без чипов оставят без штрафов
Среда обитания
Сегодня, 15:18
Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой
Общество
Сегодня, 15:15
В Челябинской области скорая будет приезжать не ко всем
Новости
Сегодня, 14:42
Экономика
ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции
Сегодня, 14:41
Среда обитания
Специалисты минэкологии выяснят, почему пожелтел Миасс
Сегодня, 14:27
Общество
В Челябинске ОМОН Росгвардии с огнеметчиками-химиками провели совместные учения
Сегодня, 12:46
Происшествия
В Челябинске лжесоцработники поменяли пенсионеру все его сбережения на билеты «Банка приколов»
Сегодня, 12:38
Федерация
В России спрогнозировали пик вспышки covid-19
Материалы рубрики
Сегодня, 12:38
Федерация
В России спрогнозировали пик вспышки covid-19
Вчера, 17:31
Федерация
Научная экспедиция поможет оценить нанесенный Авачинскому заливу ущерб
Вчера, 12:06
Федерация
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки
07.10.20 16:39
Федерация
Эксперты ОЗХО подтвердили, что Навальный был отравлен, немецкие врачи яд в анализах не нашли
07.10.20 16:29
Федерация
СК России возбудил уголовное дело о загрязнении Авачинского залива на Камчатке
Теги
Владимир Путин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика