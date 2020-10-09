Путин проведет переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве

Президент России Владимир Путин призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и пригласил глав МИД Армении и Азербайджана для переговоров в Москву.

Консультация будет проходить по вопросам обмена пленными и телами погибших в результате боев в Нагорном Карабахе.

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», – говорится на официальном сайте Кремля.

Встреча состоится сегодня, 9 октября, и будет проходить при посредничестве МИД РФ в лице Сергея Лаврова.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, на спорной территории ведутся активные бои. Страны объявили военное положение, ведется мобилизация. В странах есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения.

Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР в феврале 1988 года. С тех пор Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность территории. В ходе вооруженного конфликта в 1992 – 1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.