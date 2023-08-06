Регионы смогут создавать специализированные ГУПы для охраны общественного порядка

Для усиления охраны общественного порядка, обеспечения безопасности, борьбы с диверсантами в отдельных субъектах Российской Федерации будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия.

Соответствующие поправки в федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портала правовой информации.

Документ устанавливает, что в период мобилизации, военного положения, в военное время для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в отдельных субъектах будут создавать специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП).

Эти структуры будут создавать руководители регионов по решению президента России.

ГУП будут оказывать содействие правоохранительным органам, ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите госграницы, в борьбе с иностранными диверсантами и незаконными вооруженными формированиями.

Такие предприятия будут получать во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны.

Они также будут иметь право перехватывать или уничтожать беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты.

Кроме того, ведомственная охрана правительства Москвы получит право применять боевое стрелковое оружие для помощи силовым структурам в охране общественного порядка.