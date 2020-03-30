Роспотребназор рассказал правила использования многоразовых масок

Многоразовые маски будут эффективны только при правильном использовании и обработке. Сегодня, 30 марта, Роспотребнадзор опубликовал на собственном портале соответствующие рекомендации.

После использования маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, пропарить утюгом. Чтобы маска не оставалась влажной, ее нужно прогладить без пара. В ведомстве подчеркивают, что защищать органы дыхания многоразовой маской эффективнее всего будет совместно с другими методами профилактики: дезинфекция предметов, мытье рук и ограничение контактов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что медицинские маски нужно носить уже заболевшим гражданам, так как они удерживают слюну при кашле и чихании. Кроме того, те, кто ухаживает за больными или оказывают им медицинскую помощь. При посещении мест скопления людей, общественного транспорта также нужно быть в маске. Эффективность последней рекомендации не доказана.

Что касается одноразовых масок, то их можно носить не более 3 часов и затем выкидывать.