ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Граница на замке

Россия закрылась от иностранцев до майских праздников

Федерация
Сегодня, 12:58

В России временно ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства. Решение о закрытии границ правительство РФ приняло из-за распространения коронавирусной инфекции, пишут РИА “Новости”.

Решение вступило в силу со среды, 18 марта, и продлится до начала майских праздников. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такие меры были рекомендованы ВОЗ и они носят временный характер.

Уточняется, что действие постановления не будет распространяться на водителей грузовиков с товарами и продуктами, дипломатов, а также лиц, которые постоянно живут в России. К этой же группе относятся экипажи кораблей и поездов.

Отметим, что актуальную информацию о ситуации по распространению коронавируса можно смотреть на портале стопкоронавирус.рф

Отправить новость
Вчера, 10:07
ЮУЖД разъяснила временный порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан
15.03.20 18:02
В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения
15.03.20 17:31
Из-за коронавируса Челябинская область закрыла границу с Казахстаном
15.03.20 00:13
В России вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
13.03.20 12:45
Little Big заявила клип на Евровидение
13.03.20 11:43
Коронавирус подкосит туризм - 20% фирм перестанут существовать
13.03.20 11:12
В России пересчитали поддержку молодым ученым
13.03.20 10:26
Российскую границу закрыли для итальянцев
13.03.20 10:11
В Челябинской области отработали эвакуацию космонавтов
13.03.20 10:06
В России зарегистрировано еще шесть случаев коронавируса
Общество
Вчера, 13:28
Минздрав разъяснил меры ответственности для нарушителей режима самоизоляции
Общество
Вчера, 13:49
Гехт: Ни одного случая коронавирусной инфекции в регионе не зафиксировано
Новости
Сегодня, 11:42
Происшествия
Очередные фигуранты по делу «Парфюмера» отправились в колонию
Сегодня, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Сегодня, 11:30
Происшествия
Челябинцы встали на защиту депутата, которую обвиняют в мошенничестве с жильем
Вчера, 17:53
Спорт
В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду
Вчера, 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 12:35
Федерация
Объявлены новые меры по борьбе с пандемией в России
Вчера, 11:42
Федерация
Начисление пенсий в России поставят на автомат
Вчера, 11:34
Федерация
Минздрав запретил лечить водкой вирус
Вчера, 10:07
Федерация
ЮУЖД разъяснила временный порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан
13.03.20 12:45
Федерация
Little Big заявила клип на Евровидение
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика