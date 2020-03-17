Россия закрылась от иностранцев до майских праздников

В России временно ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства. Решение о закрытии границ правительство РФ приняло из-за распространения коронавирусной инфекции, пишут РИА “Новости”.

Решение вступило в силу со среды, 18 марта, и продлится до начала майских праздников. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такие меры были рекомендованы ВОЗ и они носят временный характер.

Уточняется, что действие постановления не будет распространяться на водителей грузовиков с товарами и продуктами, дипломатов, а также лиц, которые постоянно живут в России. К этой же группе относятся экипажи кораблей и поездов.

Отметим, что актуальную информацию о ситуации по распространению коронавируса можно смотреть на портале стопкоронавирус.рф