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Россиян отправят на пенсию на три года раньше: новая антикризисная мера правительства

Федерация
Сегодня, 13:55

В России рассматривают новую антикризисную меру для людей предпенсионного возраста. В правительстве задумались о смягчении требований для досрочного выхода на пенсию. Это будет способствовать поддержке занятости и рынка труда.

Инициатива предполагает, что до конца этого года на пенсию смогут выйти граждане, которым осталось 3 года до выхода на заслуженный отдых. Продолжительность стажа при этом не будет учитываться. Предложение было включено в план восстановления экономики страны. Как пишут “Известия”, документ уже направлен Минэкономразвития в кабинет министров на рассмотрение.

Издание отмечает, что еще одной антикризисной мерой предлагается увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей. Разработчики уверяют, что такие инициативы снизят социальную напряженность и не потребуют серьезных вливаний из бюджета.

 

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