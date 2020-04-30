Россиянам с двойным гражданством разрешили летать

В России смягчили меры по передвижению для лиц с двойным гражданством и видом на жительство в другой стране. Теперь таким гражданам можно выезжать за рубеж. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В документе прописано, что такие россияне смогут покинуть территорию страны только один раз, сообщают сегодня, 30 апреля, "Известия". Ранее уезжать из России было разрешено только иностранцам.

Напомним, что в конце марта по итогам совещания по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Россия полностью прекратила авиасообщение. Перелеты были разрешены только рейсам, которые эвакуировали российских туристов из-за границы