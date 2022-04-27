Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США

Россиянина Константина Ярошенко удалось обменять на осужденного в России гражданина США Тревора Рида, сообщили в МИД РФ.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен <...> Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", – отметили в ведомстве.

Рида доставили в аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США.

Жена освобожденного в США россиянина Константина Ярошенко поделилась с радио Sputnik эмоциями перед встречей с мужем. Виктория уточнила, что ей предстоит встреча с мужем "часа через два".

По ее словам, о возможном его возвращении она узнала неделю назад. Сейчас ей хочется плакать от радости.

Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии и вывезен в Соединенные Штаты. Он был приговорен американским судом к 20 годам тюремного заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Ярошенко свою вину не признал.