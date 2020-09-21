Российские профсоюзы выступили за повышение пособий на детей для безработных

В России предложили увеличитьв 3 раза пособия на детей, которые получают безработные граждане. В настоящий момент его размер составляет 3 тыс. рублей на одного несовершеннолетнего ребенка. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России, пишут сегодня, 21 сентября, “Известия”.

По данным издания, идея изложена в генеральном соглашении между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы.

Помимо трехкратного увеличения пособия, которое выплачивается гражданам в качестве антикризисной меры, предлагается сделать его постоянным. Надбавка должна быть пропорциональна количеству детей в семье.

Отмечается, что правительство пока воздерживается от комментариев. По оценке опрошенных “Известиями” экспертов, на эти цели потребуется около 25-27 млрд рублей в месяц.