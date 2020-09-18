Российских студентов предложили поддержать капиталом

В России появилась инициатива по поддержке российских студентов. Предлагается зачислять на имя каждого студента вуза по 500 тысяч рублей, а техникума - 250 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработал замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федот Тумусов.

Предполагается, что при поступлении на каждого студента будет заводиться спецсчет в банке, куда и будут перечисляться деньги. Право на такой капитал будет у студентов очной формы, получающих первое образование. При этом учиться можно как на бюджете, так и на коммерции. Определять порядок выплаты будет правительство.

По мнению парламентария, эти деньги послужат для выпускников в качестве «подъемных», которые были в советские время. Тратить капитал можно будет только после получения диплома на проезд, аренду жилья и открытие своего дела.

Отмечается, что изменения дополнят Федеральный закон «Об образовании в РФ» статьей «Студенческий капитал». К инициативе чуть позже присоединился и лидер партии Сергей Миронов.