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Российским пенсионерам хотят выплачивать надбавки на пять лет раньше

Федерация
Сегодня, 12:42

В России появилась инициатива по уменьшению пенсионного возраста, претендующего на выплату надбавки к пенсии. Речь идет о ежемесячной дополнительной выплате для людей в возрасте с 80 лет, размер которой составляет 100% от страховой пенсии по старости.

С соответствующим предложением выступила парламентская фракция в Госдуме от ЛДПР, сообщают РИА “Новости”. Депутаты считают, что 100% надбавки к пенсии следует выплачивать не в 80 лет, а уже в 75. В этом возрасте пожилые люди нуждаются в особенном питании и уходе сторонними лицами.

Разработчики документа указывают на то, что Всемирная организация здравоохранения приравнивает людей в возрасте 75 лет к лицам старческого возраста. Такая классификация учитывает особенности организма, его анатомическую и физиологическую специфику. Кроме того, такого же мнения придерживаются геронтологи, говорится в записке.

Отмечается, что обновленный закон “О страховых пенсиях” может вступить в силу в начале 2021 года.

 

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