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Российским студентам разрешать брать образовательные кредиты на 15 лет

Федерация
Сегодня, 09:52

В России планируется расширить программы кредитования для получения образования молодыми людьми. Студенты высших учебных заведений смогут получать займы сроком на 15 лет. 

Как уточнил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во время программы “Диалог” на телеканале “Россия-24”, образовательный кредит с господдержкой будет выдаваться под половину ставки Центробанка РФ на 15 лет.

Напомним, что проработать предложение министерства по снижению ставки по образовательным займам с 8 до 3% с продлением срока кредитования накануне поручил президент России Владимир Путин.

 

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