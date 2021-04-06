Российским такси хотят поднять тарифы на ОСАГО на 60%

В России планируют пересмотреть тарифы ОСАГО только для автомобилей, задействованных в службах такси. Увеличение размера тарифа обсуждают на уровне 60%. Инициаторами изменений являются страховщики совместно с Центральным банком и Министерством финансов.

Уровень выплат по авариям на 62% больше сборов по ОСАГО. Чтобы уйти из минуса в данном сегменте необходимо поднять тариф не менее, чем на 60%. Об этом просят страховые компаниия, пишет “Коммерсант”.

Отмечается, что страховые не намерены терять прибыль, накопленную в ОСАГО за период пандемии по новой коронавирусной инфекции. Оплата дорогостоящего ремонта на фоне ослабления рубля для них становится серьезным бременем. Издание указывает, что опрошенные участники рынка частного извоза предсказывают снижение числа официальных перевозчиков и увеличение цен на поездки.