Российским водителям станет проще получить потребкредит
В России хотят расширить перечень документов, по которым можно будет получить финансовые услуги. Например, по водительским правам хотят разрешить выдавать потребительские кредиты.
Соответствующий законопроект готовится к внесению на рассмотрение депутатов Государственной думы в конце этого года, пишут “Известия” со ссылкой на Минэкономразвития РФ. Перечень операций, при которых допускается применение упрощенной системы идентификации, приведен в “антиотмывочном законе”.
В ведомстве уточнили, что при помощи водительских прав можно будет получить потребкредит до 15 тыс. рублей, выигрыш в лотерею до 100 тыс. рублей, а также заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.
В настоящий момент финансовые структуры должны идентифицировать личность потенциальных клиентов, чтобы избежать финансирование терроризма и отмывание денег.
Отмечается, что новый закон может быть принят уже весной 2021 года.
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