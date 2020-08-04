Росстат: каждый пятый российский ребенок живет в бедности

В России пересчитали детей, живущих за чертой бедности. По данным за 2018 год в семье с доходами ниже прожиточного уровня жил каждый пятый ребенок в возрасте до 18 лет. Об этом говорится в исследовании Росстата “Социальные индикаторы бедности”.

Согласно исследованию, уровень бедности среди детей в 2 раза выше общероссийского показателя. В 2018 году за чертой бедности проживало 18,4 млн человек (12,6%), включая детей. На категорию многодетных и малоимущих сельских семей приходится самый высокий уровень бедности среди детей - 49,9% и 40,6% соответственно, пишет РБК.

Отметим, что данные о бедности среди детей Росстат публикует с задержкой на 2 года. Выборочное исследование доходов населения проводится путем личного опроса респондентов. Выборка охватывает более 60 тыс. домохозяйств и обеспечивает получение репрезентативных данных по стране. Бедность измеряется согласно концепции абсолютной бедности, когда доходы соотносятся с прожиточным минимумом.