Роструд разрешил отстранять невакцинировавшихся без содержания

Работников некоторых отраслей, которые не поставили прививку, можно будет отстранять от выполнения обязанностей без сохранения заработной платы. Это будет касаться тех сотрудников, которые отказались от прививки от covid-19 и не имеют противопоказаний. Соответствующие разъяснения накануне обнародовал Роструд.

В письме ведомства в адрес ассоциации НК “Объединение корпоративных юристов” указано, что данная мера предусмотрена в Трудовом кодексе в ст. 76, которая гласит, что отстранить работника можно не только в случаях, которые перечислены в ТК или федеральных законах. Причиной могут стать и другие нормативно-правовые акты, пишут “Известия”.

Роструд уточняет, что так как прививка от коронавируса попала в календарь профилактических прививок, то теперь становится обязательной. В том случае, есть в регионе санитарный врач вынес соответствующее постановление об обязательной вакцинации работников некоторых сфер, то отказавшихся вакцинироваться вправе отстранить от работы. При этом сотрудник будет сидеть дома за свой счет. Положение касается даже непривившихся удаленщиков.