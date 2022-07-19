С 1 августа получат надбавку к пенсии более 7 млн. человек

С первого августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Как новая мера повлияет на экономику и благосостояние граждан— сообщает газета Известия.

Не бросать стариков

Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Также проиндексируют военные пенсии.

В подписанном законе есть несколько «узких» мест, которые следует расшифровать дополнительно, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Согласно пункту 3 ч. 2 ст.18 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года, индексация производится тем работающим пенсионерам, которые имеют на своем счету неучтенные пенсионные баллы. Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, — уточнила она.

По оценке эксперта, больше всего в 2022 году получат военные пенсионеры.

— 14 июля подписан № ФЗ-23, согласно которому выплаты военным пенсионерам индексируются на 10% уже с первого июня текущего года. Перерасчет сделают этой категории пенсионеров наряду с неработающими. Кроме прочего, до первого октября 2022 года будет дополнительная надбавка пенсионерам — бывшим служащим ОВД, в размере 19,5%. А с первого октября 2022 года — для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей — на 15,5%. Пенсии военным в отставке повышались в 2022 году несколько раз — в январе, внепланово на 9% — в мае, на 10% — с первого июня, с первого октября текущее денежное пособие вырастет на 4%. Кроме того, теперь по достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей, и эту сумму можно предпочесть другой модели начисления, — перечисляет она.

Таким образом, отмечает собеседница «Известий», индексация выплат военным пенсионерам обгонит прогнозируемую инфляцию.

Поддержали тех, кто работает

Безусловно позитивный момент в этом законопроекте — поддержка работающих пенсионеров, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Возможно, это поможет гражданам определиться с выбором, оставаться на работе или уйти уже на заслуженный отдых, ориентируясь не на размер получаемого на жизнь довольствия, а на собственные силы и потребности, — отмечает эксперт.

Как показывает практика, работающие пенсионеры поддерживают экономику.

— Эти люди поддерживают предприятия, работают более ответственно, держатся за свои места, менее склонны к прогулам и другим нарушениям дисциплины, обладают бесценным опытом, — продолжает аналитик. — Именно поэтому в стране проводится масштабная кампания по привлечению внимания, переобучению возрастных сотрудников даже за счет государства, чтобы сделать их конкурентоспособными на рынке труда.