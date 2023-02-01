С первого февраля на Госуслуги можно зайти по биометрии

С первого февраля 2023 года пользователи портала «Госуслуги» смогут заходить в свой личный кабинет с использованием биометрических персональных данных. При этом привычный вход по логину и паролю также сохраняется.

Воспользоваться таким способом идентификации и аутентификации можно будет при наличии зарегистрированной биометрии в Единой биометрической системе.

В настоящее время пройти регистрацию в ЕБС можно в отделениях банков (их список и правила есть на Госуслугах), а в дальнейшем в многофункциональных центрах (МФЦ) или через специальное мобильное приложение.

Воспользоваться новым методом можно только при наличии зарегистрированной. Этот способ эффективно защищает данные от взлома и кражи пароля мошенниками. Даже узнав логин от личного кабинета, злоумышленники не смогут войти в него без подтверждения личности по биометрии. Обмануть систему не получится даже с помощью фотографии владельца.

Для тех, кто не пожелает воспользоваться новым способом, никаких ограничений по входу на портал «Госуслуги» и предоставлению государственных услуг не будет.

Более подробно о биометрических технологиях, защите своих персональных данных можно узнать в официальном телеграм-канале Биометрия.