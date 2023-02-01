01.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля (18+)
01.02.2023
В Челябинске выступят «Виртуозы Москвы»
01.02.2023
Челябинский цинковый завод определил самых метких сотрудников
01.02.2023
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
01.02.2023
В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных
01.02.2023
Останется ли Савин директором ХК «Трактор»
С первого февраля на Госуслуги можно зайти по биометрии
29.12.2022
На Госуслугах открылась форма заявления на единое пособие на детей и беременным женщинам
11.10.2022
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
05.03.2022
Упрощенный порядок оформления инвалидности продлен до первого июля 2022 года
21.02.2022
Более двух тысяч подростков Челябинской области уже сейчас смогут получить QR-код
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023