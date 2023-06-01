С первого июня стартует эксперимент по использованию виртуальной соцкарты в транспорте

С первого июня в России стартует эксперимент по использованию виртуальной социальной карты в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Для создания виртуальной соцкарты нужно привязать карту «Мир к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через портал госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности.

Для оплаты проезда такой картой в общественном транспорте достаточно приложить смартфон к терминалу. Система определит, есть ли у гражданина необходимая льгота и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе в заинтересованных регионах и продлится до первого июля 2024 года, отметили в кабмине.

При желании пассажиры смогут продолжить пользоваться обычными картами без ограничений.