В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»

В России появится виртуальная социальная карта на базе платежной системы «Мир». Она может быть дополнением к пластиковой и позволит упростить получение мер социальной поддержки.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) глава Минцифры Максут Шадаев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает возможность интеграции карты «Мир» в личный кабинет на Госуслугах для упрощенного получения мер социальной поддержки, сообщает пресс-служба Минцифры,

Таким образом льготами можно будет пользоваться при помощи виртуальной социальной карты, которая станет альтернативой пластиковому и бумажному документам.

«Первым регионом, где с помощью такой соцкарты, приложив к терминалу смартфон, можно будет подтвердить право на льготный проезд, станет Нижегородская область», - рассказал Максут Шадаев.

В дальнейшем Минцифры планирует масштабировать этот сервис на всю страну.

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На стадии пилотного проекта по виртуальной соцкарте будет доступна одна мера соцподдержки - льготный проезд в общественном транспорте.

«Для этого потребуется так называемый токен – карта «Мир», загруженная в смартфон через сервис Mir Pay, – он будет является электронным идентификатором. Далее, в несколько кликов, оформляется проездной. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто приложить смартфон к терминалу в транспорте. Система сразу определит, какая именно льгота подключена, и будет предоставлен или бесплатный проезд, или со скидкой», – объяснил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».

В дальнейшем действие сервиса распространится и на другие меры соцподдержки.