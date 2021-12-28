С первого января вступят в силу изменения в закон о занятости населения

С первого января 2022 года вступят в силу изменения в закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников будет осуществляться через единую цифровую платформу «Работа в России».

Тема нововведений обсуждалась на заседании «Клуба кадровиков», в котором приняли участие более 180 представителей работодателей.

Как сообщает главное управление по труду и занятости населения области, новый формат работы Центров занятости населения освободит граждан от предъявления большинства документов. Больше не потребуется предоставлять трудовую книжку, сведения об образовании и регистрации по месту жительства. Эти данные будут поступать в систему с помощью межведомственного взаимодействия.

Ищущему работу гражданину достаточно будет зайти на портал «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Подходящая для него работа будет подыскиваться автоматически, на основе интеллектуального анализа данных.

Тем, кто претендует на получение пособия, нужно будет прийти в центр занятости в назначенное специалистом время встречи.

Работодатели смогут не только получать уведомления о новых резюме в базе, но и отправлять и принимать отклики и предложения, общаться с кандидатами, приглашать соискателей на собеседования.

Пошаговую инструкцию по работе с Единой цифровой платформой «Работа в России» для граждан и работодателей можно скачать на сайте.