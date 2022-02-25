Санкции Великобритании: «Аэрофлот», экспорт технологий, заморозка активов ВТБ

Великобритания ввела санкции против России после начала военной спецоперации на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, сообщают «Известия».

Новые санкции включают в себя:

- заморозку активов около 100 российских физических лиц и компаний, включая ВТБ и «Ростех». В число тех, чьи счета в британских банках будут заморожены, вошли председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков, предприниматель Кирилл Шамалов и заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников;

- запрет на полёты в Великобританию рейсам «Аэрофлота»;

- ограничение суммы депозитов, которые граждане России смогут хранить в британских банках (не более 50 000 фунтов стерлингов);

- запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке;

- ограничения на экспорт в Россию высоких технологий и оборудования для нефтепереработки.

Аналогичные ограничительные меры в дальнейшем планируют ввести в отношении Белоруссии.

Напомним, 22 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Кроме того, санкции против России ввели Евросоюз, США, Австралия, Канада, Япония. Под европейские ограничения попал 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание ДНР и ЛНР, а также министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, глава КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.