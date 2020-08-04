Сергей Миронов об отмене пенсионной реформы, индексации пенсий и политике ЦБ

«Возвращаясь к нашим поправкам, мы предлагаем проводить ежегодную индексацию всех видов пенсий на уровень не ниже инфляции. Соответствующий законопроект мы уже внесли на рассмотрение Государственной Думы. Поскольку норма об индексации пенсий, в том числе и с нашей подачи, в новой редакции Конституции появилась, я рассчитываю, что больших проблем с принятием этой инициативы не будет. Если же такую норму примут, то любое последующее правительство не сможет отказаться от законодательно утверждённого уровня индексации пенсий. Это будет справедливо, и подчеркнёт ответственность государства перед людьми преклонного возраста. Точно также надо поступить и с социальными пособиями и различными социальными выплатами. Они тоже должны ежегодно индексироваться на уровень не ниже инфляции», – прокомментировал Сергей Миронов. .Также Сергей Миронов предложил вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию и установить, что граждане имеют право на социальную пенсию при достижении 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Правительство, которое «протолкнуло» повышение пенсионного возраста ушло в отставку, и теперь есть шанс вернуть всё, как было раньше. Важнейшая поправка, которая в либеральных кругах вызвала острую неприязнь, касалась работы Центрального Банка. «Напомню, фракция «Справедливая Россия» предложила исключить из Конституции слова о независимости Банка России, потому что она слишком дорого обходится нашей экономике и нашим людям. Деятельность ЦБ РФ вызывает в обществе большие вопросы. Особенно в последние годы, когда мегареулятор стал открыто поддерживать крупные банки в ущерб населению страны и всей экономики», – заявил лидер «СР». Сергей Миронов напомнил, что предлагавшаяся поправка в Конституцию корректировала функцию Центробанка. По замыслу, он должен отвечать не только за устойчивость рубля, но и за обеспечение роста экономики и занятость населения. Сделать это можно будет только в том случае, если Правительство России и Государственная Дума смогут влиять на его политику.