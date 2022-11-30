Сергей Миронов: Остановить спад рождаемости можно только системными и масштабными мерами

В России последние восемь лет снижается рождаемость. За девять месяцев этого года она снизилась на 6,5 процента, по данным детского экс-омбудсмена Анны Кузнецовой.

По мнению председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, остановить спад рождаемости могут кардинальное изменение социально-экономической политики и масштабные меры поддержки семей с детьми, предложенные справедливороссами правительству.

«По прогнозам Росстата, при негативном сценарии страна к 2035 году может потерять от 3,6 до 12 миллионов населения, - приводит доводы Сергей Миронов. - Но правительство игнорирует эти риски. Мы не видим необходимого разворота в социальной, демографической политике».

Еще в сентябре лидер СРЗП в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предложил принять 17 первоочередных демографических мер, разработанных справедливороссами, заложить средства на их реализацию в трехлетнем бюджете.

«Мы предложили пересмотреть критерии нуждаемости семей с детьми – не снижать порог дохода до одного прожиточного минимума, как делает правительство, а повысить – до трех. При этом для одиноких родителей поднять выплаты вдвое, – подчеркивает Сергей Миронов. – Мы предложили ввести прогрессивную шкалу маткапитала, значительно увеличив выплаты на вторых и третьих детей. Мы предложили на федеральном уровне определить статус и расширенный набор льгот для многодетных семей, реализовать наши инициативы по субсидированию жилищных кредитов, введению «родительских зарплат» и пилотных выплат справедливого базового дохода. Все это – недешевые меры. Но потери населения обойдутся государству во всех смыслах дороже. Государство должно предотвратить дальнейший демографический спад, и это возможно сделать только с помощью системных масштабных мер», убежден политик.