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Сергей Миронов: Остановить спад рождаемости можно только системными и масштабными мерами

В России последние восемь лет снижается рождаемость. За девять месяцев этого года она снизилась на 6,5 процента, по данным детского экс-омбудсмена Анны Кузнецовой.

По мнению председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, остановить спад рождаемости могут кардинальное изменение социально-экономической политики и масштабные меры поддержки семей с детьми, предложенные справедливороссами правительству.

«По прогнозам Росстата, при негативном сценарии страна к 2035 году может потерять от 3,6 до 12 миллионов населения, - приводит доводы Сергей Миронов. - Но правительство игнорирует эти риски. Мы не видим необходимого разворота в социальной, демографической политике».

Еще в сентябре лидер СРЗП в письме премьер-министру Михаилу Мишустину предложил принять 17 первоочередных демографических мер, разработанных справедливороссами, заложить средства на их реализацию в трехлетнем бюджете.

«Мы предложили пересмотреть критерии нуждаемости семей с детьми – не снижать порог дохода до одного прожиточного минимума, как делает правительство, а повысить – до трех. При этом для одиноких родителей поднять выплаты вдвое, – подчеркивает Сергей Миронов. – Мы предложили ввести прогрессивную шкалу маткапитала, значительно увеличив выплаты на вторых и третьих детей. Мы предложили на федеральном уровне определить статус и расширенный набор льгот для многодетных семей, реализовать наши инициативы по субсидированию жилищных кредитов, введению «родительских зарплат» и пилотных выплат справедливого базового дохода. Все это – недешевые меры. Но потери населения обойдутся государству во всех смыслах дороже. Государство должно предотвратить дальнейший демографический спад, и это возможно сделать только с помощью системных масштабных мер», убежден политик.

Сергей Миронов
Справедливая Россия - За Правду
рождаемость
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28.11.2022 13:13

До открытия главного ледового городка Челябинска осталось меньше месяца

28.11.2022 13:06

Суд признал действия приставов Челябинска незаконными

28.11.2022 12:49

За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев

28.11.2022 12:45

В Челябинске снова увеличилось количество краж канализационных люков

28.11.2022 12:37

Ученые Челябинской области обсудили роль науки в региональном развитии

28.11.2022 12:11

В Челябинске ищут застройщиков для комплексного развития двух территорий

28.11.2022 12:06

Котова поручила продолжить работу по профилактике IT-преступлений

28.11.2022 11:59

Челябинский режиссер Иван Довгаль стал лауреатом «Магии кино»

28.11.2022 11:50

Челябинская пьеса высоко отмечена столичным жюри

28.11.2022 11:44

Ксензов: Ситуация с тротуарами в Челябинске – нормальная