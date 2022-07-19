Сергей Миронов потребовал установить, кто в ответе за приглашение Би-2» на Суперкубок в Питере

Необходимо установить ответственных, допустивших выступление группы «Би-2» на Суперкубке в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в ходе посещения Северной столицы председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Как рассказал Сергей Миронов, перед поездкой в Санкт-Петербург коллеги-депутаты практически из всех фракций просили его задать такой вопрос «ответственным товарищам», почему на Суперкубке в Питере выступала группа «Би-2, кто это придумал – губернатор или «Газпром».

Напомним: на финал Суперкубка организаторы пригласили выступить группу «Би-2», известную своим негативным отношением к специальной военной операции на Украине. Футбольные фанаты и «Зенита», и «Спартака» в едином порыве освистали музыкантов, заставив их ретироваться в подтрибунные помещения. Но осадок остался, и общественность хочет знать, кто пригласил на арену артистов, которые выступают против своей страны.

Сергей Миронов отметил, что эта история накладывается на недавний скандал в городе Пушкине, где на патриотическом фестивале «День Русской Славы – 2022» были удалены обозначения «Z», ставшие символами спецоперации России по защите Донбасса.

«Было заявление главы Пушкинского района, в котором он говорил, что проведёт расследование инцидента и разберётся, но ничего не произошло. Полная тишина! Взяли и сорвали букву Z. Обидели ребят, бойцов, и все делают вид, что это нормально. Считаю, что такие вещи оставлять без внимания нельзя и они требуют тщательного разбирательства», – заключил Сергей Миронов.