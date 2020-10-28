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Сергей Миронов предлагает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам решать в Конституционном суде

Федерация
Сегодня, 14:38
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Индексация предусмотрена Конституцией РФ и ее отмена недопустима, поэтому «Справедливая Россия» будет инициировать разбирательство в Конституционном суде, если в бюджете-2021-2023 не будут заложены средства на дополнительные выплаты, заявил лидер партии и руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов.

«Господин Силуанов пеняет на то, что зарплаты в стране в целом растут быстрее инфляции, в том числе и у работающих пенсионеров. Следовательно, постоянный и растущий источник доходов у этих граждан уже есть и какие-либо индексации им не нужны. Мы категорически отказываемся принимать такую логику», – сказал Сергей Миронов, комментируя заявление главы Минфина РФ во вторник на встрече с фракцией «Справедливой России».

По словам Сергея Миронова, люди работают не от скуки, а потому что на ту копеечную пенсию, которую им платят, прожить почти нереально. Он считает, что работающие пенсионеры отчасти помогают решить проблему нехватки трудовых ресурсов в стране.

«Фракция «Справедливой России» будет голосовать против проекта бюджета-2021-2023, если в нем, несмотря на поручение Президента, не будут заложены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Более того, если документ будет принят думским большинством в таком виде, СР будет инициировать разбирательство в Конституционном суде РФ с просьбой рассмотреть законность этой нормы, которая, по нашему глубокому убеждению, противоречит принятым в июле поправкам в Основной закон страны», – добавил лидер партии.
 

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