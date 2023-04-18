Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет

В 2023 году традиционное шествие «Бессмертный полк» не состоится, его проведение выйдет за пределы привычного формата.

«Бессмертный полк» в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. Россиянам и южноуральцам предлагают почтить память своих героев в течение всего дня, выбирая иные форматы. Об этом сообщается на официальном сайте движения «Бессмертный полк»,

«Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», - сказала сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной – и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей», - рассказал Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, автор идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов.

Одним из этих форматов станет Бессмертный полк для автомобилистов – участники пресс-конференции предложили разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей, чтобы в преддверии Дня Победы и в сам праздник все могли увидеть героев семей владельцев машин. Главное, разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя.

Кроме того, рассказы о ветеранах, размещенные с хэштегом #нашБессмертныйполк разместит на своих интернет-ресурсах Бессмертный полк России в течение года, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж.