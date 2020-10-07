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СК России возбудил уголовное дело о загрязнении Авачинского залива на Камчатке

Федерация
Сегодня, 16:29
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения и гибели морских животных в Авачинском заливе Камчатского края.

«В главном следственном управлении СК России по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды)», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие проверит все возможные источники загрязнения вод, в том числе территории полигонов, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Уже сегодня произвели осмотр Козельского полигона с воздуха. Внешних повреждений не обнаружили, следов вытекания ядовитых веществ визуально не выявлено, рассказал журналистам  губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Сейчас на месте работают представители следственного комитета.

Также сотрудники экологического надзора проверили Радыгинский полигон. Следов загрязнений на его территории не обнаружили не обнаружили. В отличие от Козельского полигона, здесь нет захоронений ядохимикатов.

 

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