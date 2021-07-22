Сколько в граммах: российским ресторанам предложили ранжировать объем порций

В России предложили обязать рестораны и кафе ввести порции разного объема: нормальные, средние и повышенные. Это позволит бороться с лишними отходами, которые остаются, когда посетители не смогли доесть полностью блюдо, говорится в инициативе председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища.

Документ был отправлен на рассмотрение в Роспотребнадзор. Разработчики считают, что посетителям заведений можно дать право самостоятельно выбирать размер порции. В настоящий момент такой подход применяется в заведениях быстрого питания.

По словам Петра Шелища, предприятия общепита могут предлагать гостям заказывать полпорции, три четверти или целое блюдо. Кроме того, он предложил ведомству сформировать рекомендации по объему порции в зависимости веса человека. Уменьшить пищевые отходы на официальных мероприятиях позволит правильная оценка потребностей в пище участников, пишут “Известия”.

Автор письма скептически относится к положительному решению по реализации его инициативы в России. Однако он считает, что некоторые его предложения можно использовать.