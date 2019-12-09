Смертная казнь и пенсионный возраст. Россияне высказались за изменение Конституции

В России увеличилось на 2 % количество граждан, выступающих за пересмотр основного документа государства - Конституции. Из них часть высказались за поправки о заботе о пенсионерах и улучшения социальной политики, приводит данные сегодня, 9 декабря, данные исследования ФОМ РБК.

По сравнению с прошлым годом количество респондентов, высказавшихся за за пересмотр Конституции подрос с 66% до 68%. Примечательно, что в 2013 году этот показатель составлял 44%. Еще 17% населения заявили о том, что основной документ страны пересматривать не следует. В прошлом году этот процент равнялся 20, а в 2013 - 25.

Отвечая на вопрос, какие поправки следовало бы внести в нынешнюю редакцию документа, 6% граждан заявили о необходимости повышения заботы о социально незащищенных слоях населения. За изменения в сторону повышения качества жизни людей высказались 5%. Далее идут улучшение качества медицины, образования, поправки о повышении пенсионного возраста, усиление борьбы с коррупцией, ужесточение наказаний за преступления и введение смертной казни и др.

Отметим, что в исследовании, которое проводилось 30 ноября - 1 декабря на территории 53 регионов, приняло участие 1,5 тыс. человек.