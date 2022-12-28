Снова доступен: скачивать Windows можно без VPN

Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Загрузить софт можно с официального сайта компании без VPN. Выяснили это «Известия».

«Установить можно как самую последнюю версию ОС, Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. <…> Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows», говорится в сообщении.