СР идет в Конституционный суд из-за отказа работающим пенсионерам в индексации пенсий

Ранее в четверг лидер фракции СР Сергей Миронов сообщил, что справороссы начинают сбор подписей среди депутатов для обращения в Конституционный суд. Для инициирования обращения необходимы подписи 90 из 450 депутатов Госдумы. Фракция СР располагает 23 голосами, еще 43 есть у КПРФ и 40 у ЛДПР.

В документе, подписанном представителем заявителей депутатом «СР» Валерием Гартунгом, указывается, что отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2016 года зафиксирован частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Именно эта норма вступает в противоречие с частью 6 статьи 75 Конституции РФ, которая вступила в силу в 4 июля 2020 года и согласно которой осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. При этом федеральному законодателю предоставлено полномочие по установлению порядка индексации, но «не предоставлено полномочие лишать индексирования кого бы то ни было из числа пенсионеров».

«Согласно статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Очевидно, что лишение индексирования пенсий работающих пенсионеров не является необходимым в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в проекте обращения.

В связи с этим депутаты просят КС РФ признать не соответствующими Конституции упомянутые положения закона «О страховых пенсиях».