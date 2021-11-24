Срок действия сертификата для переболевших ковидом будет продлен до года

Срок действия сертификата вакцинированного для переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 предлагается увеличить в два раза. Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ.

Инициативу о пересмотре срока озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое глава государства провел с членами кабмина в режиме видеоконференции.

На сегодня сертификат вакцинированного действует в течение года, переболевшего - полгода.

«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований <…> пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год», - сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер уточнила, что это решение принималось в июне, в ходе предыдущего эпидподъема.

Владимир Путин поддержал предложение правительства. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в методические рекомендации Министерства здравоохранения и учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших.

Голикова подчеркнула, что остается прежней рекомендация для переболевших и для первично вакцинированных - проходить повторную вакцинацию (ревакцинацию) по истечении шести месяцев. «По всем зарубежным исследованиям, по нашим исследованиям <…> после шести месяцев иммунный ответ угасает, и для того, чтобы поддерживать его на должном уровне, мы рекомендуем нашим гражданам повторно вакцинироваться», - пояснила вице-премьер.