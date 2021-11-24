24.11.2021
Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий
24.11.2021
В Челябинской области 175 классов отправлено на карантин по ОРВИ
24.11.2021
В Златоусте открылся Центр амбулаторной онкологической помощи для лечения по полису ОМС
24.11.2021
Новое назначение в министерстве общественной безопасности Челябинской области
24.11.2021
Центральный райсуд Челябинска заново рассмотрит дело анархистов Сафоновой и Цибуковского
24.11.2021
В Магнитогорске начальник подразделения райотдела полиции задержан по подозрению в вымогательстве взятки
Срок действия сертификата для переболевших ковидом будет продлен до года
21.11.2021
Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса
16.11.2021
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушениях прав полицейских Челябинска
15.11.2021
Челябинские полицейские заявили о голодовке
29.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021