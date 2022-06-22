22.06.2022
Наталья Котова: Каждый объект в Челябинске делается на несколько лет вперед
22.06.2022
Челябинским школьникам рассказали о подвиге легендарного советского разведчика Николая Кузнецова
22.06.2022
Некрасиво и небезопасно: на гостевом маршруте в Челябинске разваливаются ступени здания
22.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
22.06.2022
В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов
22.06.2022
Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты
Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%
20.06.2022
Окай Депрем: Путин по своей риторике напомнил мне Сталина
20.06.2022
В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон
19.06.2022
Президент, губернатор и спикер Челябинской области поздравляют медработников
18.06.2022
Фельдшер из Челябинской области пообщалась с президентом
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022