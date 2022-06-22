Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%

Процентная ставка по программе «Льготная ипотека» снижена с 9 до 7%. При этом срок действия программы и ее параметры остались прежними.

Решение принято по поручению президента России Владимира Путина. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Получить льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства можно до конца 2022 года.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов – шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с первого мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно. При этом 12 миллионов и шесть миллионов рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», - подчеркнул Михаил Мишустин.