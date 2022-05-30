Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе

В Мариуполе (ЛНР) вчера, 29 мая, на базе Красного Креста были обнаружены сотни странных медицинских карт детей, сообщает РИА Новости.

Странность заключается в том, что в этих картах нет сведений о болезни детей, зато указан перечень здоровых органов детей и данные об их родителях.

Следственный комитет России в рамках уже расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима изучит появившиеся видеокадры с базы Красного Крестаа и даст ей уголовно-правовую оценку", говорится в сообщении ведомства.