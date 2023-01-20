20.01.2023
Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей
20.01.2023
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
20.01.2023
Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег
19.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 января (18+)
19.01.2023
Южноуральские промышленники адаптируют проект «Профессионалитет»
19.01.2023
В больнице продолжают лечение 50 челябинцев с гепатитом А, еще 92 контактных - под наблюдением
Стражи традиционных ценностей появились в Госдуме
19.01.2023
"Единая Россия" предлагает отменить требование «одинокого проживания» к вдовам военнослужащих
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
15.01.2023
Челябинский депутат Госдумы и доброволец Олег Голиков принял в участие в «Большой игре» на Первом
13.01.2023
Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество тех, кто уехал из РФ и открыто поддерживает нацистов
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023