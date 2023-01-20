Стражи традиционных ценностей появились в Госдуме

В Государственной Думе создана межфракционная группа для проверки законопроектов на соответствие духовно-нравственным российским ценностям. Об этом сообщил телеграм-канал Госдумы «Восьмой созыв». В составе группы – 22 депутата, включая Татьяну Буцкую и Александра Шолохова из «Единой России», Николая Бурляева, Елену Драпеко и Дмитрия Гусева из СРЗП, Нину Останину из КПРФ; Бориса Чернышова из ЛДПР, Дмитрия Певцова из партии «Новые люди».

Рабочую группу возглавила вице-спикер Анна Кузнецова. Ей и коллегам-депутатам предстоит анализировать проблемы и риски в сфере сохранения и укрепления традиционных ценностей, разрабатывать предложения по изменению законодательства и изучать правоприменительную практику, по данным ТАСС.