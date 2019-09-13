Су-34 на Урале преодолели системы ПВО условного противника с помощью РЭБов

Эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) из Челябинской области, преодолела эшелонированный район противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, уничтожив его объекты под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на этапе тактико-специального учения, прошедшего на территории в Челябинской и Свердловской областей, сообщает пресс-служба ЦВО+.

По замыслу практических действий, бомбардировщикам предстояло проникнуть в район выполнения учебно-боевых задач без сопровождения истребителей.

Для введения условного противника в заблуждение самолеты поднялись в воздух парно и одиночно в режиме радиомолчания. При подлете к району сосредоточения средств ПВО условного противника эскадрилья разделилась на две части. Первая группа, набрав высоту, применила систему радиоэлектронного противодействия «Хибины», имитируя своим радиолокационным полем 2 стратегических бомбардировщика без прикрытия. Введенные в заблуждение, средства ПВО противника приступили к сопровождению большеразмерных целей. Тем временем, вторая часть экипажей на малых высотах, отключив штатные средства связи и РЭБ, незамеченной вошла в район выполнения боевого применения. Проведя пуски ракет класса воздух-поверхность по объектам условного противника, пилоты включили защитные бортовые системы РЭБ своих самолетов и покинули район выполнения учебно-боевого задания.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что в учении было задействовано 15 самолетов и свыше 500 военнослужащих. Объективный контроль качества выполнения учебно-боевого задания летчиками был проведен расчетами батальона радиотехнического обеспечения 14 армии ВВС и ПВО. Сложная помеховая обстановка и имитация района ПВО были созданы подразделениями бригады РЭБ, дислоцированной в Свердловской области.