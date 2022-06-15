15.06.2022
Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью
15.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
15.06.2022
Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию
15.06.2022
Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад
15.06.2022
В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев
15.06.2022
Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев
Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм
07.06.2022
В Челябинске жители немецкого квартала пожаловались президенту России на аварийное состояние домов
07.06.2022
Кому положены выплаты при гибели близкого в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии
03.06.2022
Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
28.05.2022
Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022