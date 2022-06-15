Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

Гвардейский танковый полк, который дислоцируется в Чебаркуле (Челябинская область), награжден орденом Жукова за массовый героизм в боевых действиях по защите государственных интересов.

Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк», - говорится в документе.

Орден Жукова учреждён указом президента Российской Федерации от девятого мая 1994 года № 930. Им награждаются командующие воинскими подразделениями, а также объединения и воинские части Вооружённых Сил РФ и высшие военно-образовательные учреждения за заслуги в разработке и проведении крупных военных операций, в том числе в период Великой Отечественной войны.