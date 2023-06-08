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08.06.2023

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межнациональная политика
конфессии
Алексей Текслер
Владимир Якушев
Магомедсалам Магомедов
Федерация
08.06.2023 14:56
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области и полпреда УрФО

Текслер: В Челябинской области сохраняется благополучная этноконфессиональная обстановка

Челябинская область, несмотря на все внешние угрозы, укрепляет межнациональное и межрелигиозное единство жителей разных национальностей и вероисповеданий и сохраняет благополучной этноконфессиональную обстановку, констатировал губернатор Алексей Текслер на семинаре-совещании в Тюмени.

Мероприятие, посвященное реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в Уральском федеральном округе, провели полномочный представитель президента Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

Участники обсудили укрепление единства многонационального народа России в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету, противодействие фальсификации истории России, защиту российских духовно-нравственных ценностей.

«19 мая Президент провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера – Владимира Владимировича Путина», - отметил Магомедсалам Магомедов.

Вопросы реализации государственной национальной политики, по его словам, относятся к наиболее важным. В Стратегии государственной национальной политики зафиксирована основная цель – укрепление единства многонационального народа России на основе сохранения и развития этнокультурной самобытности. Сегодня эта работа становится одним из основных приоритетов государства, подчеркнул представитель администрации президента РФ.

Полпред в УрФО Владимир Якушев отметил, что межнациональное единство имеет ключевое значение для безопасности и устойчивого развития страны.

«Наши противники делают ставку на раскол российского общества по национальному и религиозному признакам. Главный ответ на такие риски – укрепление российской гражданской идентичности», – акцентировал полпред и рассказал о реализации Стратегии национальной политики в УрФО.

Губернатор Алексей Текслер доложил участникам семинара о проводимой на Южном Урале работе в этом направлении. «Челябинская область – стратегический приграничный регион с многонациональным населением и богатым историческим опытом этноконфессиональных взаимоотношений. Поддерживать межнациональное и межрелигиозное единство, добрососедские отношения между народами – наш неизменный приоритет, – обозначил в начале своего выступления глава региона.

По его словам, правительство области сконцентрировано на максимально полной и эффективной реализации задач, обозначенных в Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. «Эта деятельность охватывает все сферы. Мы работаем в плотном взаимодействии с институтами гражданского общества, правоохранительными органами, прокуратурой», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что в регионе, помимо совершенствования содержательной областной программы по реализации государственной национальной политики, увеличивается ее финансовое обеспечение – за последние два года в два раза (в том числе с учетом софинансирования со стороны Федерального агентства по делам национальностей).

Предоставляются субсидии местным администрациям на реализацию муниципальных программ по нацполитике.

Расширяется и государственно-общественное партнерство в этой сфере, поддерживается грантовая активность социально ориентированных НКО и физических лиц. В частности, в этом году учрежден специальный грантовый конкурс для этнокультурных и религиозных некоммерческих организаций, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых субъектов Российской Федерации.

Губернатор рассказал и о достижениях в сфере реализации национальной политики, в том числе проведение в регионе мероприятий федерального уровня (Расулевские и Петровские чтения), плодотворная работа Домов дружбы народов и Центра народного единства.

Несмотря на то, что ситуация в межнациональной сфере УрФО остаётся стабильной, есть ряд вызовов и рисков, связанных с миграционной ситуацией. В округе отмечаются случаи пренебрежения элементарными правилами поведения среди мигрантов, этническая преступность, были резонансные инциденты с участием подростков разных национальностей.

Алексей Текслер подчеркнул, что в Челябинской области оперативно реагировали на происшествия: давали корректную информацию о расследовании, встречались и обсуждали ситуацию с диаспорами, усилили работу всех профильных ведомств, взаимодействующих с молодежью, иностранными гражданами, национально-культурными объединениями, средствами массовой информации, правоохранительными органами.

«Мы держим эту работу на особом контроле, - заверил Алексей Текслер. - Сегодня этноконфессиональная обстановка в регионе благополучная. Пресекаем отдельные попытки создать негативную информационную повестку. Активно работаем с профильными федеральными структурами и специалистами», – добавил глава региона и поблагодарил руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и главу ФАДН России Игоря Баринова за обстоятельную и системную поддержку, которая оказывается региону в этом вопросе и других вопросах реализации государственной национальной политики.

Автор: Любовь Юрина
межнациональная политика
конфессии
Алексей Текслер
Владимир Якушев
Магомедсалам Магомедов
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06.06.2023 15:58

В Челябинской области «Мистер сидр» может находиться на складах шести ИП и одной организации

06.06.2023 15:42

Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»

06.06.2023 15:16

В Челябинск привезут семейные святыни российских монархов

06.06.2023 13:51

Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам

06.06.2023 13:47

В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки

06.06.2023 13:46

В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту

06.06.2023 13:42

Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи

06.06.2023 13:26

Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста

06.06.2023 13:22

«Дорожный рывок» в Челябинской области

06.06.2023 13:18

Более ста автомобилей арестовали судебные приставы

06.06.2023 13:05

В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика

06.06.2023 13:02

Челябинская область заняла последнюю строчку в экологическом рейтинге регионов

06.06.2023 12:38

В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование

06.06.2023 12:21

«Автобус жизни» Елены Целищевой: как в Челябинской области помогают бездомным и малоимущим

06.06.2023 12:16

Челябинск и Калининград свяжет прямой поезд

06.06.2023 12:12

Челябинцы не только увидят раритет, но и смогут отправить открытки с его изображением

06.06.2023 12:07

В воздухе Челябинска зарегистрировано превышение ПДК по формальдегиду

06.06.2023 12:01

Центральный район Челябинска цветет и благоухает, осталось лишь высадить цинерарии на Алом поле

06.06.2023 11:35

В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело

06.06.2023 11:30

Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»

06.06.2023 11:15

Комфортная городская среда на объектах благоустройства Челябинска сформирована почти наполовину

06.06.2023 10:56

Около тридцати тысяч челябинских детей отдыхают в городских и загородных лагерях