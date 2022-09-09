Трансконтинентальный маршрут пройдет по территории Челябинской области

Трансконтинентальный маршрут, который пройдет по территории 26 регионов России, предлагается продлить через Челябинск и Омск на границу с Казахстаном.

О планах строительства сквозной сети автодорог через территорию всей страны доложил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину трансконтинентального маршрута через территорию всей страны и предложил расширить его, в том числе.

Инициатива была озвучена восьмого сентября 2022 года на церемонии открытия автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети.

Вице-премьер обратился к главе государства с просьбой дать поручение на разработку единого технико-экономического обоснования развития транспортного комплекса. «Сегодня одной из ключевых стратегических задач является обеспечение связанности всей территории и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры, – заявил Марат Хуснуллин. – Мы подготовили предложение по дальнейшему развитию трансконтинентального маршрута».

Общая протяжённость трансконтинентального маршрута по коридорам «Север – Юг» и «Запад – Восток» составит 12 тысяч километров. Сквозная сеть автодорог пройдет по территории 26 регионов. Еще столько же субъектов будет в зоне его тяготения. «Таким образом, реализация маршрута обеспечит ускоренное экономическое развитие более 50 субъектов», - уточнил Хуснуллин.

Будут построены обходы городов, участки загруженных дорог расширят до четырёх полос движения, ликвидируют одноуровневые железнодорожные переезды.

Марат Хуснуллин предложил расширить запланированный маршрут: «Мы предлагаем на весь этот проект посмотреть комплексно, увязать все работы, связанные как со строительством, расширением и приведением в порядок основной магистрали, также рассмотреть возможность выхода через Челябинск и Омск на границу с Казахстаном», - сказал Хуснуллин. Предлагается рассматривается возможность продления маршрута через Горно-Алтайск на границы с Монголией и Китаем и через Владивосток к границам Китая и Северной Кореи.

Новые дороги будут связывать логистические центры, порты и железнодорожные узлы. «Также предлагаем эти дороги увязать с логистическими центрами и портами, предлагаем возможность увязать обязательно с развитием железной дороги и с погранпереходами», - отметил вице-премьер.

Большая часть запланированных мероприятий предусмотрена в пятилетнем плане по развитию дорожной сети, однако, из-за их масштаба Марат Хуснуллин отметил необходимость увеличения финансирования.