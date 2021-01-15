Умер Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался на 72 году жизни от коронавируса. О его смерти стало известно накануне вечером.

Госпитализировали Грачевского в конце декабря 2020 года. До этого он проходил терапию дома. Его жена Екатерина Белоцерковская 31 декабря сообщала, что он находится в тяжелом состоянии. Еще позже сообщалось, что Грачевского ввели в искусственную кому.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. А уже в 1974 году стал одним из основателей, а позже художественным руководителем детского киножурнала, на сериях которого выросло без преувеличения не одно поколение. Многие и сейчас легко вспомнят свои любимые эпизоды «Ералаша» и без запинки пропоют песню из заставки передачи. Также Борис Грачевский известен и как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония".