В 2023 году «Прямая линия» и пресс-конференция Владимира Путина будут объединены

В 2023 году традиционная «прямая линия» президента Владимира Путина и его большая пресс-конференция будут объединены, сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет совмещенный формат. Это будет в этом году», - сказал Песков.

По его словам, в Кремле уже определена дата проведения совмещенного мероприятия. «Своевременно сообщим», - заверил Песков.

Напомним, в 2022 году Владимир Путин не проводил прямую линию и большую пресс-конференцию.

В 2021 году глава государства 30 июня провел традиционную (18-ю по счету) прямую линию с гражданами России и ответил на интересующие их вопросы, а 23 декабря состоялась большая пресс-конференция главы государства.

ДЛЯ СПРАВКИ

Прямые линии Владимира Путина в статусе президента и премьера всегда пользовались большой популярностью у телезрителей и с каждым годом они становились все продолжительнее.

Первый прямой эфир состоялся в декабре 2001 года и продлился два часа 20 минут, поступило 400 тысяч вопросов. Второй и третий разговоры состоялись в декабре 2002 и 2003 годов – поступило 1,4 миллиона и 1,5 миллиона вопросов.

Последующие три года – с 2005 по 2007 – прямые эфиры проходили в октябре (поступило 1,15 миллиона, 2,33 миллиона и 2,5 миллиона соответственно).

В 2008 году Владимир Путин вышел на прямую связь с россиянами в декабре уже в качестве премьер-министра. Он общался со страной из Гостиного двора три часа восемь минут, за это время ответил на 80 вопросов и просьб (поступило 2,2 миллиона вопросов). В декабре 2009 года откровенный разговор длился порядка четырех часов.

В 2010 году Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в прямом эфире 16 декабря в течение 4 часов 26 минут. Это была девятая по счёту «Прямая линия», которая побила предыдущий рекорд на 24 минуты. Поступило 2,06 миллиона вопросов. Глава государства ответил на 91, из которых 31 выбрал сам.

Юбилейный прямой эфир состоялся 15 декабря 2011 года и оказался самым продолжительным – 4 часа 32 минуты. За это время Путин ответил на 88 вопросов (поступило 1,8 миллиона вопросов). Премьера слушали почти 40% телевизионной аудитории.

В 2013 году Владимир Путин провел прямую линию уже в статусе президента. Она длилась четыре часа 48 минут. Поступило рекордное число вопросов – три миллиона. Впервые за всю историю данного формата, можно было задать видеовопрос президенту.

В 2015 году Владимир Путин общался с россиянами три часа 57 минут. Поступило более 3,25 миллиона вопросов. Президент ответил на 74 вопроса.

В 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась три часа 40 минут. За время эфира глава государства ответил на 80 вопросов.

В 2017 году президент в течение трех часов 56 минут разговаривал с гражданами страны. За это время ответы на свои вопросы получили почти 70 человек из 2,6 миллиона граждан, направивших свои вопросы.

В 2018 году общение главы государства с россиянами в прямом эфире длилось четыре часа 20 минут. Ответы на свои вопросы получили 79 человек из 2,7 миллиона обратившихся.

В 2019 году ««Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 20 июня и продлилась четыре часа 10 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов. В 2018 и 2019 годах в прямых линиях президента принимали участие и губернаторы (они были на прямой связи), что позволяло оперативно давать поручения на решение проблем, озвученных в вопросах из их регионов.

В 2020 и 2022 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» не проводилась.

В 2021 году ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 30 июня. Она продлилась три часа и 42 минуты. Президент ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи.

Кроме того, Владимир Путин 17 раз провел большую пресс-конференцию в качестве президента России. В 2021 году общение главы государства с журналистами состоялось 23 декабря и длилось четыре часа, в 2020 году 17 декабря в онлайн формате. В 2019 году пресс-конференция продлилась четыре часа 18 минут, в 2018 году - три часа 45 минут (президент дал ответ на 61 вопрос).

Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был поставлен Владимиром Путиным в 2008 году – пресс-конференция продлилась четыре часа 40 минут, за которые глава государства ответил более чем на 100 вопросов.