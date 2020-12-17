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Стартовала традиционная пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 17 декабря, проходит традиционная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. Она станет уже 16-ой по счету.

В прошлом году итоговая пресс-конференция продлилась четыре часа 18 минут. Глава государства ответил на 71 вопрос. В 2018 году общение президента с журналистами продолжалось три часа 45 минут, президент дал ответ на 61 вопрос.

Рекорд по времени общения с журналистами в подобном формате был поставлен Владимиром Путиным в 2008 году – пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут, за которые глава государства ответил более чем на 100 вопросов.

В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции изменился формат проведения пресс-конференции. Владимир Путин общается с журналистами и жителями из своей резиденции в Ново-Огарево.

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Москве, в Центре международной торговли. Кроме того, во всех федеральных округах для участия в пресс-конференции организованы специальные площадки, откуда свой вопрос смогут задать представители региональных СМИ.

Студии организованы во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Туле.

Кроме того, появилось еще одно ковидное нововведение - набалдашник на микрофоне меняют после каждого задавшего вопрос.

В этом году вопросы президенту в ходе «Прямой линии» могут задать не только журналисты, но и любой житель страны.

«Мы сегодня проводим традиционную завершающую пресс-конференцию этого года. Но, поскольку ковидные условия не дали нам возможности провести открытую «[Прямую] линию», то мои коллеги постарались совместить одно и второе мероприятие, сделать вместе, хотя бы с элементами «Прямой линии», с тем чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно, для того чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались бы лучшим образом, эффективнее», - заявил глава государства, открывая пресс-конференцию.

Пресс-конференция началась с вопроса магаданской журналистки, был ли уходящий год плохим или хорошим. «Год был… Что значит «плохой»? Это как погода: она бывает плохая или хорошая? Погода – она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда», - сказал президент и затем более подробно остановился на некоторых предварительных итогах.

Прямая трансляция началась в 14 часов, ее ведут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод осуществляется в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР.

Продолжает работу колл-центр, принимающий вопросы от граждан. Свой вопрос можно задать на сайте или через мобильное приложение «Москва-Путину».