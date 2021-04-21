21.04.2021
Нарисуй дерево и посади его в Бресте: участников акции «Сад памяти» ждет путешествие в Беларусь
21.04.2021
Профсоюз помог добиться признания несчастного случая страховым
21.04.2021
Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка
21.04.2021
В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
21.04.2021
В Челябинске по поручению Котовой приступили к помывке дорог шампунем
21.04.2021
Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч
21.04.2021
Путин предложил оплачивать больничные по уходу за дошкольником в размере 100% от заработка
21.04.2021
Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
21.04.2021
Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
21.04.2021
Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021