В августе на каждого школьникам и будущего первоклассника будет выплачено по 10 тысяч

Президент России Владимир Путин предложил ввести единовременные выплаты на каждого школьника и будущего первоклассника.

Такую инициативу глава государства озвучил в ходе церемонии оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Эти выплаты помогут оказать поддержать семьям с детьми школьного возраста, которые пока не восстановили свои доходы из-за пандемии.

«В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого пока не произошло», - отметил глава государства.

Владимир Путин предложил поддержать семьи, воспитывающие школьников. «Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников», - выступил с инициативой Владимир Путин.

Поддержка будет оказана и тем, кто впервые пойдет в школу в этом году. «И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», - предложил глава государства.

Выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу, отметил президент.

Напомним, в 2020 году по инициативе Владимира Путина семьи с детьми в возрасте до трёх лет получили по пять тысяч на каждого ребёнка за апрель, май и июнь. На каждого ребёнка от трёх до 16 лет была выплачена единовременная выплата в июне по 10 тысяч рублей и во второй половине года – дополнительная выплата еще по 10 тысяч рублей.