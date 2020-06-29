С первого июля семьи с детьми начнут получать новую единовременную выплату

С первого июля 2020 года семьи с детьми в возрасте до 16 лет начнут получать новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

С предложением о новой выплате выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня 2020 года.

Выплаты могут быть назначены более чем на 27 миллионов детей. На эти цели будет направлено 274 миллиарда рублей.

В минтруде пояснили, выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей. Решение о ее назначении будет принято на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

При назначении новой выплаты будет использован технический алгоритм электронного обмена данными, который применялся при установлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан. Тогда он позволил оперативно, в первый день начала выплат, перевести средства более чем на 15 миллионов детей.

В пенсионном фонде РФ пояснили, родители и опекуны, которые пока не обратились за предыдущими выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Соответствующие заявления можно подать в течение трех месяцев - до 30 сентября включительно.

Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.