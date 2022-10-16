В Белгородской области на полигоне в результате теракта 11 военнослужащих погибло и 15 ранено

Двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт на полигоне Западного военного округа Белгородской области. В результате инцидента погибли 11 военнослужащих и пострадали 15 человек, сообщает Минобороны РФ.

«В субботу (15 октября) на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло страшное событие. Совершён террористический акт. Погибли и ранены многие военнослужащие», - сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточнили в Минобороны России, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. В результате стрельбы получили смертельные ранения 11 человек, ранено 15 человек.

Ответным огнем оба террориста были уничтожены.

Получившие ранения доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая помощь. «Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть», - уточнил губернатор. Вячеслав Гладков выразил всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет», - уточнил глава региона.

На месте ЧП работают правоохранительные органы.