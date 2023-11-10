В Челябинске состоялось заседание национальной части Форума глав регионов стран ШОС

В Челябинске состоялось заседание национальной части Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходило в рамках Русского экономического форума, который девятого ноября стартовал в южноуральской столице.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, Национальная часть форума была создана для определения повестки российских регионов на пространстве ШОС.«Мы видим неподдельный интерес к Форуму глав регионов стран ШОС как диалоговой площадке, на которой можно и нужно работать для достижения наших общих целей», отметил полпред, открывая заседание.

По итогам прошлого года товарооборот России со странами ШОС вырос на 37% и достиг 260 миллиардов долларов. Укрепляются также политические и культурные связи между странами-участницами.

«Общая работа дает хорошие практические результаты, способствует процветанию наших регионов и стран, благополучию наших сограждан», - констатировал Владимир Якушев и выразил уверенность в том, что роль регионов в работе ШОС будет возрастать.

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в своем видеообращении к участникам обозначил значимость межрегионального сотрудничества в развитии всего комплекса отношений в рамках ШОС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поприветствовал представителей регионов, которые в этом году вошли в Национальную часть и теперь имеют возможность презентовать свои интересы на Форуме глав регионов.

«Сегодня по итогам встречи нам важно определить основные темы и конкретные результаты, на которые мы хотим выйти по итогам Форума глав-регионов стран ШОС в 2024 году», - добавил он и попросил в докладах акцентировать внимание на наиболее актуальных межрегиональных и международных вопросах.

Представляя Челябинскую область, губернатор выделил несколько направлений актуальных для всех регионов.

Алексей Текслер предложил всем заинтересованным регионам проинформировать компании о потенциале международного транспортного коридора «Север-Юг», восточная часть которого проходит через Челябинскую область.

«Наша область совместно с профильным оператором «РЖД-Логистика» работает по «раскатке» этого маршрута, как и маршрутов через Китай и Достык в Казахстане», - пояснил он.

Возможно сотрудничество в сфере высшего образования, в частности в рамках создаваемого в Челябинске Межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Просматриваются перспективы в кооперации в сфере промышленности, сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, а также усилении взаимодействия в области развития туризма.

ДЛЯ СПРАВКИ

Форум глав регионов создан по предложению Челябинской области в 2015 году в целях придания межрегиональному сотрудничеству стран-участниц ШОС системного и предметно-ориентированного характера, формирования условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития, обсуждения возможностей эффективного использования преимуществ от развития сотрудничества на пространстве ШОС.

Основные направления работы Форума охватывают торгово-экономическую сферу, инновации, медицину и здравоохранение, культуру, спорт и туризм, науку и образование - практически все сферы взаимодействия между странами-участницами.

Функции Секретариата Национальной части выполняет правительство Челябинской области.