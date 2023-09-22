В Челябинской области достроят четыре проблемных дома за счет федеральных средств

Челябинская область получит дополнительные средства на завершение строительства домов для обманутых дольщиков. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансирование будет осуществляться за счет публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

«… в целях восстановления прав граждан – участников строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов и расположенных на территориях Ставропольского края, Ивановской области, Иркутской области, Нижегородской области, Ростовской области и Челябинской области, определить со дня вступления в силу настоящего распоряжения объем финансирования за счет имущества публично-правовой компании “Фонд развития территорий мероприятий”…», - говорится в распоряжении.

В Челябинской области выделенные средства будут направлены на завершение строительства домов в четырех городах: Миасс (кв-л МЖК, дом№6), Челябинск (улица Мамина, дом №8), Усть-Катав (микрорайон МКР-1, дом №30) и Копейск (улица Фруктовая, дом №3). В Миассе за счет фонда профинансируют 62% от общего объема затрат на строительство, в остальных – по одному проценту.

Все застройщики этих домов признаны банкротами, в отношении них введено конкурсное производство.