22.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
22.09.2023
В Пластовском районе выросла скорость интернета
22.09.2023
Нейросеть предотвратит нежелательные встречи людей и косолапых хищников
22.09.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №74
22.09.2023
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
22.09.2023
В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона
В Челябинской области достроят четыре проблемных дома за счет федеральных средств
30.06.2023
Дело Пязока и Вегельмана, обвиняемых в похищении денежных средств дольщиков, направлено в суд
02.02.2023
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
12.05.2022
Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023